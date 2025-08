Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura per contrastare detenzione e spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri, domenica 3 luglio, in piazza Santa Maria la Fede, la Polizia di Stato ha arrestato un 14enne di origine domenicana con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, “cocaina rosa” e marijuana nei calzini: arrestato 14enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, insospettiti dal comportamento, lo hanno inseguito e raggiunto. Il minorenne ha però opposto resistenza, dando vita a una colluttazione durante la quale uno degli agenti ha riportato lievi lesioni.

Una volta immobilizzato, il minore è stato sottoposto a perquisizione. All’interno di un calzino, gli agenti hanno rinvenuto tre confezioni di metanfetamina – nota anche come “cocaina rosa” – per un peso complessivo di oltre 3 grammi, un involucro contenente marijuana e la somma di 17 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per confermarne la tipologia e la purezza.