Marano, fermato in scooter con 66 dosi di cocaina: arrestato 41enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri a Marano di Napoli, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca.

Il controllo sul Corso Europa

Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti stavano transitando lungo Corso Europa a Marano di Napoli quando hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che mostrava un atteggiamento sospetto e circospetto. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

Trovate 66 dosi di cocaina

L’intuizione investigativa degli agenti si è rivelata fondata. Durante la perquisizione, il 41enne è stato trovato in possesso di 66 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 21 grammi. La sostanza stupefacente era confezionata in dosi pronte per essere cedute sul mercato della droga, circostanza che ha rafforzato l’ipotesi dello spaccio di stupefacenti. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.