Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio cittadino. Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 19 e 23 anni, con accuse che vanno dalla detenzione illecita di sostanze stupefacenti alla resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Napoli, droga e lesioni a pubblico ufficiale: fermati un 19enne e un 23enne

Il primo intervento è avvenuto in piazza Principe Umberto, dove i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un 19enne cedere qualcosa a un altro soggetto in cambio di denaro. Insospettiti dalla scena, gli agenti sono intervenuti immediatamente per bloccare la presunta attività di spaccio.

Il giovane ha tentato di opporsi al controllo, ma è stato fermato dopo momenti di tensione. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto quattro involucri di hashish per un peso complessivo di circa 30 grammi, una bustina di marijuana e 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Anche l’acquirente è stato fermato e trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata.

Un secondo arresto è stato eseguito in via dei Tribunali. Qui gli agenti hanno controllato un 23enne che, sin dai primi momenti, si è mostrato insofferente al controllo. Il giovane avrebbe poi aggredito i poliziotti, causando momenti di forte tensione prima di essere definitivamente bloccato e arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.