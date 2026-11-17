Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso aprile nel cuore della movida napoletana. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Siviero, 22 anni, e Davide Cerrone, 31 anni, entrambi della zona di Melito di Napoli. I due sono gravemente indiziati, secondo l’impostazione accusatoria, dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivi di arma da fuoco, aggravati dalle modalità mafiose. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

La lite nella discoteca e gli spari ad altezza uomo

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile e dal commissariato San Ferdinando, è partita da un’aggressione avvenuta ad aprile all’esterno di una discoteca nella zona dei baretti di Chiaia, uno dei luoghi più frequentati dai giovani durante la movida serale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno del locale sarebbe scoppiata una lite per futili motivi tra due gruppi di ragazzi: uno proveniente dalla zona di Melito e l’altro dal centro storico di Napoli. Il diverbio sarebbe poi proseguito all’esterno della discoteca, fino a sfociare in una violenta escalation.

In particolare, uno dei giovani del gruppo di Melito, a bordo di uno scooter guidato da un compagno, avrebbe esploso diversi colpi di pistola ad altezza uomo, nel tentativo di raggiungere uno dei componenti del gruppo rivale. A evitare conseguenze tragiche sarebbe stata la prontezza del giovane preso di mira, che sarebbe riuscito a trovare riparo dietro un’automobile parcheggiata. I proiettili avrebbero mandato in frantumi i vetri della vettura. Una sparatoria avvenuta in una zona particolarmente frequentata della città, dove la presenza di numerosi giovani avrebbe potuto rendere ancora più gravi le conseguenze dell’azione.

La dinamica della sparatoria e le minacce

Emergono ulteriori dettagli. Secondo l’accusa, la discussione sarebbe iniziata quando un giovane, appartenente a uno dei due gruppi, avrebbe iniziato a importunare una ragazza, chiedendole insistentemente il numero di telefono. Al suo rifiuto, lo stesso giovane l’avrebbe colpita alla testa, minacciandola: “Ma che c’è? Fammi capire? Vuoi vedere che ti picchio anche se sei donna? Vuoi vedere che ti sparo?”. A quel punto sarebbe intervenuto il destinatario dei successivi colpi di pistola ed ex compagno della giovane, invitando il rivale e il suo gruppo a lasciarla in pace.

Ne sarebbe nata un’acceso alterco, con i giovani che gli avrebbero intimato di farsi gli affari propri e tentato di aggredirlo, prima che un amico riuscisse ad allontanarlo. Nel frattempo sarebbe sopraggiunto in scooter un altro giovane, successivamente identificato dagli investigatori in Davide Cerrone, che si sarebbe rivolto alla ragazza con fare intimidatorio: “Ma che, sorella?”.

Una frase che avrebbe profondamente scosso la testimone: “Mi ha raggelata”. Poco dopo, sempre secondo l’accusa, Cerrone avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro il rivale, mentre Antonio Siviero era alla guida dello scooter.

I legami con ambienti vicini al clan Amato-Pagano

Dalle indagini sarebbe inoltre emersa la vicinanza dei destinatari delle misure cautelari ad ambienti della criminalità organizzata dell’area di Melito e Mugnano. In particolare, i due sono ritenuti dagli investigatori contigui a soggetti di spicco del clan Amato-Pagano.

Si tratta di una valutazione investigativa che dovrà essere verificata nel corso del procedimento giudiziario. Interrogatori di garanzia domani nel carcere di Secondigliano Gli interrogatori di garanzia di Antonio Siviero e Davide Cerrone sono fissati per mercoledì 18 novembre, alle ore 14, nel carcere di Secondigliano. Il 22enne Siviero è assistito dall’avvocato Luigi Poziello, mentre il 31enne Cerrone è difeso dall’avvocato Gandolfo Geraci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, i due indagati avranno la possibilità di rendere dichiarazioni o avvalersi della facoltà di non rispondere.