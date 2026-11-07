Napoli, controlli nei ristoranti tra Posillipo e Mergellina: distrutti 20 chili di alimenti per celiaci

Venti chili di alimenti destinati a persone celiache distrutti, una linea di preparazione sospesa e una sanzione da circa duemila euro in un altro ristorante. È il bilancio delle verifiche effettuate dai carabinieri della compagnia di Bagnoli tra Posillipo e Mergellina, a Napoli, nell’ambito dei controlli straordinari sul territorio.

Mergellina, sette irregolarità: stop alla linea di alimenti per celiaci

Le verifiche hanno fatto emergere sette non conformità in un ristorante di via Mergellina. In particolare, secondo quanto riferito dall’Arma, non risultavano rispettate le procedure HACCP previste per la preparazione di prodotti destinati alle persone con celiachia e per la tracciabilità interna degli alimenti.Di conseguenza sono stati distrutti 20 chilogrammi di prodotti alimentari ed è stata disposta la sospensione della linea di attività riservata ai prodotti per celiaci.

Posillipo, irregolarità sull’acqua filtrata: multa da circa 2mila euro

In un secondo locale, situato in via Posillipo, i carabinieri hanno rilevato sei non conformità. Tra le contestazioni, alcune irregolarità relative alla produzione di acqua potabile mediante un impianto di filtrazione. Al titolare è stata applicata una sanzione amministrativa di circa 2mila euro. Anche in questo caso non risultano comunicati provvedimenti di chiusura dell’intera attività. Le due ispezioni sono distinte e hanno riguardato criticità differenti.

Controllate 79 persone e 23 veicoli: quattro sequestri

Il servizio della compagnia di Bagnoli non si è limitato ai ristoranti: durante il presidio della zona sono state identificate 79 persone e controllati 23 veicoli, quattro dei quali sottoposti a sequestro. I carabinieri hanno annunciato che le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.

Le ispezioni si inseriscono nell’attività di prevenzione delle irregolarità alimentari sul territorio napoletano. In un episodio distinto, Teleclubitalia aveva già raccontato i controlli che avevano portato alla sospensione di una pizzeria di Napoli e al sequestro di alimenti.