Ancora un grave episodio di omissione di soccorso a Napoli. Nella serata di lunedì 22 settembre, un ciclista in sella a una bici elettrica è stato investito da un’auto nella Galleria Vittoria, il tunnel che collega via Acton a via Arcoleo.

Napoli, ciclista investito nella Galleria Vittoria: pirata della strada in fuga

L’impatto è stato molto violento: la vittima è stata sbalzata per diversi metri, riportando ferite al volto, un occhio tumefatto e abrasioni. L’uomo non è in pericolo di vita, ma dovrà affrontare una lunga convalescenza. L’automobilista responsabile si è dato alla fuga senza prestare soccorso, lasciando il ciclista a terra in attesa dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Municipale.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), contattato dalla vittima, ha espresso solidarietà e duramente criticato la vicenda: “Siamo di fronte all’ennesimo atto di inciviltà. Oltre all’omissione di soccorso, è inaccettabile che le telecamere della galleria non fossero funzionanti. È ora di garantire più sicurezza e controlli”. Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno verificando se altre telecamere presenti nelle strade limitrofe abbiano ripreso il veicolo prima o dopo l’incidente.