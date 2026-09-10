Doppio incidente in via Marina: ciclista muore travolto, poco dopo auto contro una palma

Serata drammatica, quella di ieri, mercoledì 9 settembre, in via Marina, dove nel giro di circa trenta minuti si sono verificati due distinti incidenti stradali a poca distanza l’uno dall’altro. Il bilancio più grave riguarda il primo episodio, nel quale un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica.

Ciclista travolto da una moto in via Marina: morto un 64enne

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 64enne procedeva con la propria bicicletta elettrica ai margini della carreggiata quando sarebbe stato travolto da una motocicletta sulla quale viaggiavano due persone. L’impatto è stato violentissimo. Dopo lo scontro con la bicicletta, la moto avrebbe proseguito la propria corsa fino a terminare contro un’automobile parcheggiata. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare: il 64enne è morto sul colpo a causa delle gravissime conseguenze riportate nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità sono affidate alla Polizia Locale.

Mezz’ora dopo un secondo incidente: auto abbatte una palma

La serata di incidenti in via Marina, però, non si è conclusa con il tragico investimento. Circa trenta minuti dopo e a pochi metri dal luogo del primo incidente, si è verificato un secondo violento schianto. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile ha perso il controllo ed è finita contro una palma, abbattendola. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente e altri passeggeri presenti a bordo del veicolo. Restano da chiarire le loro condizioni e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto.

Due incidenti avvenuti dunque nella stessa serata, a distanza di circa mezz’ora e di pochi metri, trasformando via Marina nel teatro di una serata drammatica. Gli accertamenti delle forze dell’ordine serviranno a chiarire l’esatta dinamica dei due episodi.