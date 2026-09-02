Aversa. Aveva affidato la carcassa del proprio cane a una ditta specializzata affinché venisse regolarmente smaltita. Ma i resti dell’animale, un pitbull, sono stati successivamente ritrovati abbandonati sul suolo, peraltro a poca distanza dall’abitazione della stessa proprietaria.

Aversa, affida il cane alla ditta per la cremazione: la carcassa ritrovata abbandonata vicino casa

È quanto emerso da un’indagine condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, al termine della quale è stato denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di un’impresa operante nell’Agro aversano e attiva prevalentemente nella cremazione e nello smaltimento delle carcasse di animali domestici. Gli accertamenti sono scattati dopo il ritrovamento della carcassa da parte di alcuni medici veterinari dell’Asl. Sul caso era già arrivata ai Carabinieri Forestali la denuncia della proprietaria del cane.

La donna ha raccontato agli investigatori di aver consegnato i resti del proprio animale alla ditta proprio perché venissero sottoposti alla prevista procedura di smaltimento. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, però, quella procedura non sarebbe stata eseguita. A rendere ancora più singolare la vicenda è il luogo del ritrovamento: la carcassa del pitbull è stata infatti rinvenuta a poca distanza dall’abitazione della proprietaria.

Al termine degli accertamenti, il titolare dell’impresa è stato deferito per l’ipotesi di illecita gestione e smaltimento di rifiuti speciali. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente come sanzione accessoria, poiché la condotta contestata sarebbe stata commessa utilizzando un autocarro appartenente alla stessa azienda. Gli accertamenti, tuttavia, non sono ancora conclusi. La carcassa del pitbull è stata sottoposta a sequestro sanitario dall’Asl Veterinaria di Marcianise e sarà trasferita all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici. Qui l’animale verrà sottoposto ad accertamenti autoptici, dai quali potranno emergere ulteriori elementi utili a ricostruire le circostanze della morte e, soprattutto, quanto accaduto dopo che la carcassa era stata affidata alla ditta per lo smaltimento.