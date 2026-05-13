A Napoli è tutto pronto per l’arrivo del Giro d’Italia 2026, con la città che domani si trasformerà in un grande circuito a cielo aperto per accogliere la carovana rosa. La tappa attraverserà l’area orientale fino al lungomare, con arrivo previsto in piazza Plebiscito dopo il passaggio su via Marina, via Colombo e via Acton.

Giro d’Italia, strade e scuole chiuse a Napoli e provincia per la carovana rosa

Per consentire lo svolgimento della corsa scatterà un imponente piano traffico: numerose strade resteranno chiuse tra il pomeriggio e la serata del 14 maggio, soprattutto lungo il percorso di gara e nell’area del centro storico e del lungomare. Stop anche alla sosta in molte zone della città, con modifiche ai trasporti pubblici e percorsi alternativi predisposti dal Comune.

Disagi previsti anche per le scuole in diversi comuni dell’area metropolitana. In alcuni centri, come Palma Campania, Casoria, Pomigliano d’Arco e Nola, gli istituti resteranno completamente chiusi, mentre in altri scatteranno uscite anticipate per alleggerire il traffico nelle ore del passaggio dei corridori. Quella di Napoli sarà una delle tappe più spettacolari dell’edizione 2026: il gruppo correrà tra il Vesuvio e il Golfo, con immagini che saranno trasmesse in tutto il mondo e una cornice unica tra mare, centro storico e piazza del Plebiscito.