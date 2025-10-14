Il questore Maurizio Agricola ha disposto la chiusura della gioielleria “Genny Esposito”, situata a Napoli al Corso Meridionale, uno dei più grandi esercizi commerciali di preziosi della città.

Napoli, chiusa la gioielleria “Genny Esposito”: “Nessuna licenza per vendere preziosi”

Secondo quanto riporta Il Mattino, il provvedimento è stato adottato perché i titolari del negozio non erano in possesso di alcuna licenza necessaria per la vendita di orologi, argenti e altri preziosi, requisito obbligatorio per questo tipo di attività. La decisione rientra nei controlli amministrativi e di sicurezza che la Questura di Napoli effettua regolarmente per garantire la legalità nel settore commerciale, tutelando cittadini e clienti. La chiusura resterà in vigore fino al pieno adeguamento alle normative vigenti.

L’attività già nel dicembre del 2016 fu destinatario di un analogo provvedimento. Venne chiusa in conseguenza di un sequestro giudiziario disposto nell’ambito dii un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.