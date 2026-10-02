La Giunta comunale di Napoli ha rinnovato il proprio via libera alla dichiarazione di pubblico interesse per “Arenapoli”, la nuova struttura polifunzionale destinata a sport e grandi eventi che sorgerà nella zona est della città.
Napoli, centro direzionale: via libera al nuovo palasport
L’operazione, approvata su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, si basa su un modello di project financing dal valore totale di circa 84 milioni di euro. L’arena verrà realizzata negli spazi dell’ex mercato ortofrutticolo a Poggioreale, a ridosso del Centro Direzionale, trasformando un’area finora dismessa in un fulcro di riqualificazione urbana.
L’obiettivo principale del progetto è decentrare i grandi flussi di eventi musicali e sportivi rispetto al centro cittadino, ed innescare la rigenerazione sociale ed economica dell’intero quartiere di Poggioreale.
Come evidenziato dal sindaco Manfredi, Arenapoli si candida a diventare un modello virtuoso di sinergia tra settore pubblico e investitori privati, pensata per rafforzare l’attrattività e la crescita complessiva di Napoli.