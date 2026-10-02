Melito, ritorno alla normalità: riattivati i semafori all’incrocio delle Colonne

Tornano in funzione i semafori all’incrocio delle Colonne. Questa mattina, 2 ottobre, alle ore 11.30, l’impianto semaforico è stato riattivato alla presenza della sindaca di Melito, Dominique Pellecchia, e degli agenti della Polizia Municipale. Si chiude così un problema che interessava uno degli snodi viari più delicati dell’area a nord di Napoli, punto di collegamento tra i territori di Melito, Giugliano e Sant’Antimo.

Melito, riattivati i semafori all’incrocio delle Colonne

La situazione dell’impianto era stata già al centro dell’attenzione nei mesi scorsi. Ad aprile, infatti, un’ordinanza comunale aveva disposto interventi per la messa in sicurezza dell’area delle Colonne dopo i problemi riscontrati a seguito dei lavori che avevano interessato l’incrocio. Tra le criticità segnalate figuravano proprio i danni all’impianto semaforico, con lanterne mancanti o danneggiate e pali inclinati. Il provvedimento prevedeva il ripristino della piena funzionalità dei semafori.

Nel frattempo, lo scorso luglio il Comune di Melito aveva pubblicato anche un avviso per un accordo quadro riguardante la manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici cittadini. Da oggi, dunque, i semafori delle Colonne sono nuovamente operativi. Un intervento importante soprattutto sul fronte della sicurezza stradale, considerata l’elevata quantità di veicoli che quotidianamente attraversa l’incrocio. Alle 11.30 la riattivazione, con la presenza della prima cittadina e della Polizia Municipale a seguire le operazioni e il ritorno alla normale regolamentazione della circolazione stradale.