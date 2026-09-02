Violenza sessuale a Marechiaro: turista aggredita sugli scogli, indaga la Procura

Una giornata di relax si è trasformata in un incubo per una giovane turista straniera, vittima di una presunta violenza sessuale a Marechiaro, uno dei luoghi più suggestivi della costa di Posillipo, a Napoli. L’episodio risale allo scorso 26 agosto ed è ora al centro di un’inchiesta della Procura di Napoli, che ha attivato immediatamente la procedura prevista dal Codice Rosso per i reati contro le fasce deboli.

La denuncia della turista: “Mi sentivo umiliata”

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna – una cittadina sudamericana residente in Germania, arrivata a Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza – sarebbe stata molestata mentre cercava di risalire sugli scogli dopo un bagno nelle acque di Marechiaro.

In stato di shock e in lacrime, la turista ha chiesto aiuto ai presenti, raccontando di aver subito abusi da parte di un uomo. La denuncia è stata presentata nell’immediatezza dei fatti, consentendo l’avvio delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e affidate agli agenti della sezione di polizia giudiziaria del commissariato di Posillipo.

Indagini in corso: al vaglio telecamere e testimonianze

Gli investigatori stanno lavorando per risalire all’identità del presunto aggressore attraverso un identikit fornito dalla vittima, le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo parte della discesa di Posillipo e le testimonianze raccolte sul posto.

Determinante si è rivelato anche il contributo di alcuni ristoratori della zona, che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane turista e collaborano con le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Un altro caso di violenza sessuale a Napoli

L’episodio di Marechiaro arriva a pochi giorni da un’altra presunta violenza sessuale a Napoli, avvenuta nella notte del 30 agosto all’interno del Centro Direzionale.

In quel caso una donna è stata aggredita da un uomo di circa 40 anni, di origine nordafricana. Le sue urla hanno attirato l’attenzione del personale di vigilanza, che è intervenuto bloccando il presunto aggressore fino all’arrivo della Polizia di Stato.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, mentre la vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli per ricevere le cure necessarie.

Il prefetto: “Massima attenzione alla sicurezza”

Sul grave episodio del Centro Direzionale è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso vicinanza alla vittima e ringraziato gli agenti della Polizia di Stato per il rapido intervento che ha portato all’arresto del presunto responsabile.

Il prefetto ha inoltre assicurato un rafforzamento dei controlli nelle aree considerate più sensibili della città, annunciando che i recenti episodi saranno approfonditi durante la prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.