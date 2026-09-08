Saranno installati varchi telematici e telecamere per la lettura delle targhe in via Plinio Il Vecchio e in via Dragonara a Miseno. Arriva l’ok dal Ministero dell’Interno che ha approvato il progetto per la realizzazione di una nuova ZTl. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un punto di svolta per la viabilità cittadina.

Bacoli, via libera alla nuova Ztl a Miseno: arrivano varchi telematici e telecamere

“Ce l’hanno autorizzata! Avremo a Miseno la zona a traffico limitato. Il Ministero dell’Interno ha approvato il nostro progetto per allestire le telecamere con lettura targa ed i varchi telematici. Un lavoro che è durato quasi un anno. Ne avremo due: una a via Plinio il Vecchio e l’altra a via Dragonara. Una grande conquista per Bacoli. E per questo angolo di paradiso. Che va difeso. Lo avevamo promesso. Adesso, si farà”, ha affermato il primo cittadino.

Spiegando le tutele previste per residenti, visitatori e categorie aventi diritto, Della Ragione ha precisato: “Così tuteleremo i residenti che, soprattutto in estate, venivano preso d’assalto con parcheggi folli e lunghe file di traffico in entrata ed in uscita. Così tuteleremo i bagnanti ed il territorio, non più paralizzato. Potranno accedere nella ZTL chi vi abita, gli affittuari con regolare contratto e chi può raggiungere aree di sosta regolari. Potranno accedere i disabili. Potranno accedere in auto o in moto avventori di attività commerciali con regolari parcheggi. Come accade nelle altre ZTL della nostra città”.

In merito al contrasto agli abusi e alla sosta selvaggia, il sindaco ha proseguito: “Così metteremo fine alla piaga della sosta selvaggia. Basta a parcheggi direttamente in spiaggia. Era uno scempio. Così finirà la vergogna di spazi autorizzati per far sostare dieci auto, e che invece ne parcheggiano il quadruplo. Una tra le principali cause del traffico in strada che soffocava Miseno”.

Soffermandosi sulla lotta ai fitti abusivi e sulla pianificazione della mobilità futura, Della Ragione ha concluso: “Ma, soprattutto, metteremo fine allo scempio dei fitti abusivi. E di chi fitta, soprattutto nei mesi estivi, case senza contratto. Perché nei mesi estivi questo dispositivo cambierà il modo di vivere questa vera e propria riserva naturale, presa d’assalto per decenni. Una rivoluzione necessaria. Perché dobbiamo riconquistare la vivibilità perduta. Perché la confusione crea solo mancato rispetto delle regole. E quindi vantaggi per pochi e svantaggi per tutti. Avremo una vasta area parcheggio all’ingresso. Avremo le navette. Avremo sempre più pullman e trasporto pubblico. Avremo una nuova Miseno. E continueremo a renderla possibile confrontandoci con cittadini, residenti, associazioni, la scuola, la chiesa, i ristoratori, stabilimenti balneari, imprenditori, tutti. È un nuovo inizio. Si volta pagina, anche qui. Insieme, ci riusciamo. Un passo alla volta”.