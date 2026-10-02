Melito, rubato camion dei rifiuti in via Roma: indagano i carabinieri

Clamoroso furto a Melito, dove un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti è stato portato via in pieno giorno mentre gli operatori erano impegnati nel servizio. È accaduto il 22 settembre, intorno alle 8.30, in via Roma. I dipendenti di Velia Ambiente erano scesi dal mezzo per recuperare un divano abbandonato tra gli ingombranti quando i ladri sono entrati in azione.

Approfittando di quei pochi minuti, come ricostruisce Melitonline, qualcuno sarebbe salito a bordo del camion per poi allontanarsi rapidamente. Sul mezzo era presente anche un sistema GPS, che sarebbe stato rimosso poco dopo il furto. Del camion si sono così perse le tracce. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e individuare i responsabili. Indagano i carabinieri della Tenenza di Melito.