Napoli celebra i 390 anni de “Lo Cunto de li Cunti” con una serata tra fiabe, musica e memoria

Una serata “incantata” ha animato il Salone da Ballo del Museo e Real Bosco di Capodimonte per celebrare i 390 anni dalla pubblicazione de Lo Cunto de li Cunti, capolavoro seicentesco di Giambattista Basile, considerato il primo grande canzoniere della fiaba europea.

L’evento, intitolato 390 anni di magia – Il viaggio itinerante nelle fiabe di Basile, è stato ideato da Best Live con la direzione artistica di Domenico Basile, discendente diretto dello scrittore napoletano. Protagonista della serata è stato il celebre attore Mariano Rigillo, che ha emozionato il pubblico con la lettura scenica della fiaba Li sette Palommielle, accompagnato dal violino di Isabella Parniciano.

Tra gli ospiti anche Carla Ciccarelli, presidente del Conservatorio di San Pietro a Majella, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Un’occasione per legare la formazione musicale alla valorizzazione del nostro patrimonio immateriale. Il nostro impegno è creare ponti tra le istituzioni culturali del territorio e le nuove generazioni di artisti”. L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di riscoperta delle radici culturali partenopee e della lingua napoletana, intesa non solo come espressione linguistica ma come veicolo vivo di narrazione e identità.