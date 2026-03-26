“C’era una volta”, debutto tra fiabe e quiz: vince la scuola Ada Negri di Villaricca

È partita con entusiasmo la nuova edizione di “C’era una volta”, il format televisivo dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, che vede protagoniste le scuole medie del territorio in una sfida tra quiz, giochi e cultura. A superare il turno nella prima puntata è stata la squadra dell’Ada Negri di Villaricca, che ha avuto la meglio sulla compagine dei Fratelli Maristi di Giugliano, ora in attesa di un possibile ripescaggio per accedere alla seconda fase.

La sfida sulla fiaba “La Papera”

Tema della puntata è stata la fiaba “La Papera”, tratta da Lo Cunto de li Cunti, su cui si sono confrontati gli studenti con prove e domande. A rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento, la performance dell’attrice Teresa Barretta, che ha recitato uno stralcio del racconto.

Spazio alla lettura e alla cultura

Non è mancato un momento dedicato alla promozione della lettura, con i consigli della Libreria Claudio, in un percorso che unisce intrattenimento e crescita culturale per i più giovani.

Verso la finale di giugno

Il format proseguirà con nuove sfide e nuove fiabe, accompagnando ragazzi e ragazze fino alla finale prevista per mercoledì 3 giugno, che si terrà nella suggestiva piazzetta Basile al Parco Commerciale Grande Sud. Il prossimo appuntamento è già fissato per la prossima settimana, con una nuova puntata e un’altra storia tratta dal patrimonio fiabesco napoletano.