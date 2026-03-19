Scrivi la tua fiaba e vinci 500 euro: al via il contest che porta gli studenti in TV

Le fiabe non sono solo ricordi del passato: possono nascere oggi, dalla penna dei più giovani. Ed è proprio da questa idea che prende il via il premio “Una Fiaba per C’era una Volta”, il contest letterario legato allo storico format di Tele Club Italia, dedicato alle opere di Giovan Battista Basile.

Un’occasione concreta per trasformare fantasia e creatività in un’opportunità reale: studenti e studentesse delle scuole medie di tutta la Campania sono chiamati a mettersi in gioco scrivendo una fiaba originale, ispirata al mondo di Basile ma completamente nuova.

Non solo scrittura, ma anche visibilità: il vincitore sarà premiato durante la finale televisiva di “C’era una Volta…”, davanti al pubblico e alle telecamere. In palio una borsa di studio da 500 euro, messa a disposizione dal Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale.

Un’esperienza che unisce scuola, cultura e televisione, capace di dare spazio ai giovani talenti e di trasformare una semplice idea in una storia da raccontare a tutti.

Il tempo però stringe: c’è tempo fino al 17 aprile per partecipare.

Modalità di partecipazione (dettagli)

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo grado della Campania (partecipazione individuale)

Elaborato: una fiaba originale, in lingua italiana, ispirata allo stile di Basile

Lunghezza: massimo 4.500 caratteri, spazi inclusi

Formato: carattere Times New Roman, dimensione 14 testo giustificato file in PDF

Invio: tramite email a [email protected]

Scadenza: 17 aprile 2026

Gli elaborati saranno valutati da una giuria che terrà conto di originalità, qualità narrativa, creatività e coerenza con il tema.

Una fiaba può ancora nascere. E questa volta, potrebbe essere la tua.