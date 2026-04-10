Scrivi la tua fiaba e vinci 500 euro: prorogata la scadenza

Le fiabe non appartengono solo al passato: possono nascere ancora oggi, dalla fantasia dei più giovani. Parte da questa idea il premio “Una Fiaba per C’era una Volta”, il contest letterario promosso da Tele Club Italia e ispirato all’universo narrativo di Giovan Battista Basile.

Un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie della Campania, chiamati a cimentarsi nella scrittura di una fiaba originale: un’occasione concreta per trasformare creatività e immaginazione in un’esperienza reale, tra scuola, cultura e televisione.

Non solo scrittura: il vincitore sarà premiato durante la finale televisiva del format “C’era una Volta…”, davanti a pubblico e telecamere, e riceverà una borsa di studio da 500 euro, messa a disposizione dal Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale.

Intanto, arriva una novità importante: la scadenza del bando, inizialmente fissata al 17 aprile, è stata prorogata al 15 maggio 2026, offrendo più tempo ai ragazzi per partecipare.

Per candidarsi, basterà inviare via email una fiaba originale, in lingua italiana, della lunghezza massima di 4.500 caratteri alla mail [email protected]. Gli elaborati saranno valutati da una giuria sulla base di originalità, qualità narrativa e coerenza con il tema.

Un’opportunità per dare voce alle idee e trasformarle in storie capaci di arrivare a tutti. Perché una fiaba, oggi, può ancora cominciare.