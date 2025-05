Una beffa nel finale impedisce al Napoli di allungare sull’Inter e di chiudere la serata con il sorriso.

Napoli beffato nel finale: con il Genoa è solo 2-2

La squadra di Conte impatta 2-2 contro un Genoa combattivo e mai domo, capace di reagire due volte allo svantaggio e di trovare il pareggio con Johan Vásquez. Un risultato che lascia l’amaro in bocca agli azzurri, soprattutto per come è maturato.

La serata sembrava mettersi sui binari giusti per il Napoli, che parte forte e trova il vantaggio al 21’ grazie a Romelu Lukaku, bravo a finalizzare una splendida imbucata di McTominay. Il Genoa, però, reagisce con orgoglio e al 33’ trova un pareggio rocambolesco: cross di Messias, colpo di testa di Ahanor e autorete sfortunata di Meret, che dopo una deviazione sul palo si vede rimbalzare il pallone addosso prima del gol.

Nel secondo tempo il Napoli torna a spingere e al 67’ passa di nuovo avanti con Raspadori, ancora su assist di un ispirato McTominay. Gli azzurri sembrano in controllo e sfiorano anche il terzo gol in più occasioni, ma il Genoa non molla e, all’ultimo respiro, trova il 2-2 con Vásquez: colpo di testa perfetto su cross di Martin che batte Meret e gela il Maradona.

Il pareggio, arrivato dopo che l’Inter aveva vinto 2-0 a Torino nel pomeriggio, frena le ambizioni del Napoli che ora si ritrova appaiato ai nerazzurri in classifica.