Giugliano, residenti via Giardini preoccupati per installazione di antenna: “Chiediamo sospensione lavori”

Sono preoccupati i residenti di via antica Giardini a Giugliano per l’installazione di una nuova antenna telefonica a ridosso di abitazioni e attività commerciali. Nello stesso punto, infatti, è già presente un’antenna installata all’incirca un anno fa. Oltre al disagio per i lavori in corso, gli abitanit sono preoccupati per le conseguenze sulla salute. I residenti chiedono che il Comune sospenda i lavori.

Il caso è simile a quanto accaduto in via Labriola, anche qui infatti sono state installate due antenne nel giro di pochi metri, a ridossi di abitazioni e una scuola. Della vicenda se ne sta occupando anche il consigliere di minornaza Pianese che chiede un consiglio comunale sul tema per modificare il regolamento che consente l’installazione di questi dispositivi.