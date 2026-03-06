Giugliano batte il Monopoli e conquista tre punti fondamentali per la salvezza

Il Giugliano conquista tre punti importantissimi in ottica salvezza e supera in casa il Monopoli con due gol di scarto. I gialloblù guidati da Raffaele Di Napoli, schierati con il 4-3-3, passano al 17’ con Zammarini – tra i migliori in campo – dopo una palla recuperata a centrocampo da De Rosa. Nella ripresa, Balde colpisce una traversa prima del raddoppio firmato da Ogunseye – nel finale – con una bella girata di sinistro in area.
Inutile il gol messo a segno nel recupero da Longo per i pugliesi. La rete viene annullata dall’arbitro dopo revisione al monitor. Una vittoria importante per i tigrotti, quella di ieri, dopo il pareggio con il Latina. Al momento il Giugliano è al quartultimo posto, a pari punti con il Trapani.