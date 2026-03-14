Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1: salvezza più vicina

Il Giugliano conquista una vittoria pesante battendo l’Atalanta Under 23 per 3-1 al termine di una sfida combattuta. Dopo una prima fase di studio, in cui entrambe le squadre costruiscono buone opportunità – con Baldé e Misitano tra i più pericolosi – sono i padroni di casa a rompere l’equilibrio al 26’. Prado approfitta di un’uscita imprecisa di Vismara e porta avanti i suoi.

Il brasiliano è protagonista anche pochi minuti più tardi, quando trova il raddoppio con una conclusione potente dalla distanza che non lascia scampo al portiere nerazzurro.

La reazione dell’Atalanta non si fa attendere: Manzoni accorcia le distanze con un diagonale preciso che riapre la gara. Nella ripresa i bergamaschi spingono alla ricerca del pareggio e vanno vicini al gol prima con Cortinovis e poi con Misitano. Anche Vavassori ha una grande chance, ma non riesce a concretizzarla.

Il Giugliano resiste alla pressione avversaria e nel finale mette al sicuro il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Volpe, Ogunseye svetta di testa e firma il 3-1 definitivo. Una vittoria preziosa per la squadra di Di Napoli, che porta a casa tre punti importanti nella corsa alla salvezza.