Paura a Giugliano, incendio in una palazzina di via Fratelli Maristi. Edificio evacuato

Momenti di pausa questo pomeriggio a Giugliano: un incendio è divampato al primo piano di una palazzina di via Fratelli Maristi dove abita una coppia di anziani. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale.

L’edificio al momento è stato evacuato in via precauzionale mentre i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il rogo sarebbe partito da un elettrodomestico, forse un frigorifero malfunzionante e da lì si sarebbe esteso ad altre parti dell’abitazione. Il fumo sprigionato dalla combustione ha generato allarme tra i residenti ma per fortuna non si registrano feriti.