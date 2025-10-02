Una Renault Arkana del valore di circa 40mila euro, rubata appena due giorni prima all’aeroporto di Barcellona, è stata recuperata nel quartiere Pianura dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli.

Napoli, auto rubata all’aeroporto di Barcellona ritrovata a Pianura

L’operazione segna il debutto operativo del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.), nuova struttura investigativa dedicata al contrasto della criminalità stradale e ambientale. Grazie a un’attività mirata, gli investigatori sono riusciti a rintracciare il veicolo, sottraendolo alla disponibilità della criminalità organizzata, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere coinvolta in un traffico internazionale di auto rubate. Sono attualmente in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare le responsabilità individuali e a ricostruire le modalità attraverso cui il veicolo è giunto in Italia, nell’ambito di un più ampio contrasto al fenomeno del traffico internazionale di veicoli rubati.