Inseguimento da film sulla Domiziana, si schianta con l’auto rubata e scappa nei campi

Mattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato un’auto rubata al termine di un inseguimento conclusosi con la fuga del conducente.

L’episodio è iniziato sulla Strada Statale Domiziana, nei pressi della rotatoria di via Razzino a Mondragone, dove i militari hanno notato una Alfa Romeo 147 sospetta, guidata da un uomo con il volto coperto.

La fuga e lo schianto

Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato dando il via a un inseguimento proseguito fino a via Nuova, a Castel Volturno. Qui ha perso il controllo del veicolo, finendo contro cartelli stradali, un albero e la recinzione di un’abitazione. Nonostante l’impatto, l’uomo è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne circostanti.

Auto rubata e refurtiva recuperata

Gli accertamenti hanno confermato che l’auto era stata rubata il 19 marzo a Napoli, con denuncia presentata al Vomero. All’interno del veicolo i Carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso e 2.840 euro in contanti.

Secondo i primi riscontri, il denaro sarebbe il provento di un furto avvenuto poche ore prima, intorno alle 4.30, ai danni della farmacia comunale di Cellole.

Indagini in corso

L’auto è stata sequestrata, mentre il denaro è stato custodito in attesa della restituzione al legittimo proprietario.