Sette ori per Maria Rosaria Coraggio: trionfo al “British Isles” in Inghilterra

Sette medaglie d’oro e una prestazione straordinaria: Maria Rosaria Coraggio conquista il “British Isles” e porta in alto il nome di Mugnano. L’atleta dell’ANTARES 7 FIDAITALIA è stata la grande protagonista della competizione internazionale svoltasi domenica 26 aprile presso il QQS di Stoke-on-Trent, in Inghilterra.

Un successo internazionale di prestigio

L’evento, organizzato dai maestri Hannah e Duncan Trever, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, confermandosi un appuntamento di grande rilievo nel panorama sportivo internazionale.

Un talento in continua crescita

Con i suoi 7 primi posti nelle categorie Adult e Under 19, Maria Rosaria Coraggio dimostra ancora una volta talento, determinazione e un livello tecnico di assoluta eccellenza. Un risultato che conferma il suo percorso in costante crescita.

Dall’oro di Barcellona al trionfo in Inghilterra

Il successo in Inghilterra arriva dopo l’importante medaglia d’oro conquistata a Barcellona il 19 dicembre 2025, consolidando il ruolo dell’atleta tra le eccellenze del panorama internazionale.