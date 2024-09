Auto in fiamme nel traffico del Corso Umberto questa mattina a Napoli. Sfiorata la tragedia quando una Fiat 600 ha preso fuoco, scatenando il panico tra automobilisti in transito e passanti. Per fortuna il rogo è stato spento senza gravi conseguenze.

Napoli, auto in fiamme nel traffico di corso Umberto: traffico in tilt

L’incendio, per cause da accertare, è divampato alle 10 circa. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme che hanno interamente distrutto un’auto Fiat 600, al lato del marciapiede, quasi nei pressi di piazza Nicola Amore.

Il traffico a Corso Umberto, con le fiamme alte che si levavano dal veicolo, si è paralizzato. L’intervento della Polizia municipale è stato necessario per consentire le operazioni dei pompieri, giunti prontamente sul posto. In 15 minuti la situazione è tornata alla normalità. Non ci sono feriti.