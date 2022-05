Napoli. Rapina a mano armata ai danni del supermercato Ciro Amodio, situato in via Francesco Cilea, nel quartiere Vomero. Ieri, nel tardo pomeriggio, i malviventi hanno atteso quasi l’orario di chiusura e poi sono entrati in azione.

Napoli, assalto armato al supermercato: terrore tra clienti e dipendenti

Sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare l’incasso di un’intera giornata. Per i clienti e i dipendenti del supermercato lo spavento è stato enorme: momenti di panico e di terrore si sono vissuti in quei minuti concitati.

I rapinatori sono poi fuggiti con il bottino, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dal 112, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze. Sono tutt’ora in corso le ricercare da parte dei militari dell’Arma. Per fortuna non sono stati esplosi colpi di pistola e nessuno dei presenti è rimasto ferito. Gli uomini dell’Arma hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate all’interno del negozio di alimenti: l’analisi dei filmati potrebbe infatti aiutare gli investigatori a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, a capire in quale direzione siano fuggiti e risalire alla loro identità.