Tentare di rubare uno scooter in pieno giorno è già una pessima idea. Farlo davanti a una palestra affollata, con decine di persone che corrono sui tapis roulant dietro una vetrata, è decisamente peggio. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, a Meta, dove due giovani hanno cercato di forzare il blocchetto di accensione di un Honda SH bianco parcheggiato proprio di fronte a una palestra del centro.

Meta: provano a rubare scooter sotto gli occhi dei clienti in palestra: arrestato 18enne

La scena, avvenuta sotto gli occhi di numerosi clienti impegnati nell’allenamento, non è passata inosservata. All’inizio qualcuno ha pensato a un malinteso, poi la situazione è apparsa chiara: si trattava di un tentativo di furto. Diversi presenti sono usciti dalla struttura per fermare i due malviventi, costringendoli a fuggire a piedi.

Fondamentali, per le indagini, sono state le descrizioni fornite subito ai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. Due dettagli in particolare si sono rivelati decisivi: uno dei due sospetti indossava un vistoso zainetto di colore verde fluorescente e aveva una riconoscibile chioma biondo platino.

Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a rintracciare e arrestare uno dei responsabili: si tratta di un 18enne di Pompei, ora sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Proseguono le ricerche per identificare e catturare il complice, attualmente ancora in fuga.