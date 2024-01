Scatta l’emergenza freddo in Campania. Nel secondo weekend di gennaio è previsto un crollo ulteriore delle temperature in quasi tutta la Regione, con valori sotto zero in molti comuni dell’Irpinia e nel Sannio.

Napoli, arriva il grande gelo: possibile neve anche a bassa quota. “Salviamo i 2mila clochard”

Il picco del freddo si raggiungerà tra venerdì 12 e sabato 13, quando le minime scenderanno ulteriormente, anche lungo le coste. A Napoli si toccheranno i 2/3 gradi, ma la colonnina di mercurio potrà abbassarsi ulteriormente sui quartieri collinari come il Vomero o i Camaldoli.

Temperature rigidissime ad alta quota. Il Vesuvio potrebbe imbiancarsi e fiocchi di neve potrebbero cadere anche a quote più basse. L’ondata di gelo si placherà a partire da lunedì 15 gennaio, quando sia le minime che le massime dovrebbero risalire per attestarsi entro i valori medi stagionali.

Appello per i clochard dell’assessore Luca Trapanese

L’emergenza freddo del weekend ha messo in allerta anche il Comune di Napoli. L’assessore alle politiche sociali, Luca Trapanese, ha illustrato le azioni a sostegno delle persone senza fissa dimora nei periodo di più intenso freddo. Anche i cittadini possono collaborare. “I circa 2mila clochard potranno trascorrere la notte all’Istituto Tanucci e nel dormitorio pubblico, dove abbiamo creato spazi aggiuntivi con circa 50 posti letto e l’offerta di cena e colazione”.