Si è trattato di un malinteso: i due giovani stranieri che ieri a Napoli rischiavano di essere linciati da circa trenta persone, in corso Vittorio Emanuele, non avevano commesso alcun reato.

Napoli, due giovani rischiano linciaggio per un equivoco: “Hanno aggredito ragazza”

È quanto hanno concluso gli investigatori intervenuti sul posto. I due stranieri, stando a quanto si è appreso, erano di passaggio quando qualcuno ha erroneamente pensato che avessero aggredito una ragazza minorenne in difficoltà, la quale è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti.

Di conseguenza, si è creata immediatamente una folla di circa trenta persone che ha iniziato a prendere di mira i due stranieri, inveendo contro di loro. L’intervento rapido e decisivo della polizia locale e della polizia di Stato ha evitato il peggio, riportando la situazione alla calma. Nel parapiglia, alcuni agenti della polizia locale hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati in ospedale.