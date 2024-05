Minaccia i clienti di un supermercato con un cacciavite e aggredisce i poliziotti. Momenti di tensione quelli vissuti ieri, 15 maggio, in un supermercato in via Acquaviva a Napoli, alle spalle di piazza Nazionale. Un 28enne è stato arrestato.

Napoli, minaccia i clienti di un supermercato e poi aggredisce i poliziotti: arrestato

L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, brandendo tra le mani un cacciavite, ha cominciato a inveire e minacciare verbalmente le persone che si trovavano all’ìinterno del parcheggio di un supermercato. Su segnalazione delle vittime, sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli.

Alla vista degli agenti, il 28enne ha cominciato a inveire contro di loro, dando poi vita a una colluttazione; con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Pertanto, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.