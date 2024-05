Stava attraversano la strada, quando una giovane di 32 anni è stata investita da una moto di grossa cilindrata, in via delle Repubbliche Marinare, a Napoli. È accaduto questa mattina, la vittima è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale del Mare, a Ponticelli. A darne notizia è Fanpage.it.

Napoli, 32enne attraversa la strada e viene investita da una moto: è in gravissime condizioni

L’impatto è stato violento: la 32enne è stata sbalzata per diversi metri, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe accaduto intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia locale, del reparto Infortunistica Stradale.

Pare che la giovane avesse attraversato la strada al di fuori della strisce pedonali, quando un ragazzo di 27 anni – per cause ancora da accertare – l’ha travolta in pieno con la sua moto Honda, mentre percorreva la carreggiata di via delle Repubbliche Marinare. Sulla vicenda, ancora del tutto poco chiara, sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale che sta indagando per ricostruire con certezza cosa è successo. Nel frattempo il mezzo a due ruote su cui il 27enne viaggiava è stato posto sotto sequestro. Richiesti, come da prassi, anche gli esami tossicologici e alcolemici da eseguire al conducente.