Sangue in una nota pizzeria di viale Kennedy, quartiere Fuorigrotta. Come anticipa Fanpage, un pizzaiolo di 49 anni avrebbe accoltellato dopo una lite il collega più giovane e sarebbe scappato.

Napoli, sangue nella nota pizzeria: accoltella il collega pizzaiolo e scappa

I fatti sono accaduti nella serata di ieri, giovedì 16 maggio, intorno alle ore 22. Sui motivi del ferimento non c’è ancora chiarezza, secondo le prime ricostruzioni sarebbe scaturito da una discussione nata mentre i due erano al lavoro. L’aggressore è ancora ricercato dagli agenti di Polizia. Il giovane ferito è stato medicato al San Paolo e poi trasferito all’Ospedale del Mare, dove è stato operato d’urgenza; non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’ospedale sono arrivati gli agenti del commissariato San Paolo, che poi hanno raggiunto il locale dove è avvenuta l’aggressione alla ricerca del 49enne; l’uomo si era però già dileguato ed è al momento irreperibile. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della Scientifica, l’arma utilizzata sarebbe un coltello della cucina.