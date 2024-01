Temperature polari in Campania. Dopo l’arrivo di Buran dalla Russia, il termometro continuerà a scendere almeno fino a sabato 13 gennaio dove a Napoli e in provincia è attesa la “quota zero”.

Napoli, questa settimana arriva il gelo: temperature fino a 0°

Il calo in questi giorni sarà graduale ma costante: si scenderà, di fatto, ad un ritmo di 2-3 gradi fino a sabato, quando verrà raggiunto lo zero termico. Secondo gli esperti sono previste anche nevicate sul Vesuvio. Sarà il punto più “basso” di gennaio, perché già da domenica ci sarà un piccolo rialzo della temperatura che riporterà i valori massimi e minimi più vicini alle medie stagionali. Da lunedì 15 gennaio, infatti, sono attese anche le piogge e, come di consueto, i valori saranno in perfette medie stagionali.

Nel resto di questa settimana, tra oggi mercoledì 10 e sabato 13 gennaio, non ci saranno rischi piogge su Napoli e nel resto della regione. Rischio allerta meteo, invece, per quanto riguarda il vento: raffiche che raggiungeranno anche i 15 chilometri orari, per poi attenuarsi solo nel fine settimana. Temperature massime che, partendo dai 12 gradi di oggi, scenderanno fino ai 9 gradi di sabato 13 gennaio.