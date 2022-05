Arresti e denunce non fermano le bande o i singoli ladri di marmitte che continuano ad andare a caccia di auto a cui smontare i catalizzatori dai quali estrarre i metalli preziosi come il platino, palladio e rodio. Il prezzo minimo per il metallo prezioso contenuto nel convertitore si aggira intorno ai 50 euro sul mercato di seconda mano.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Domenico Fontana, a Napoli, per la segnalazione di un furto.

Arrestato giuglianese

Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno sorpreso un uomo disteso a terra, sotto un’auto in sosta, mentre tentava di asportare una marmitta. I poliziotti lo hanno bloccato e identificato. Si tratta di R.F., 42enne di Giugliano, con precedenti di Polizia. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.