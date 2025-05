È stato colto in flagrante mentre cercava di sottrarre merce da un garage privato, ma l’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha messo fine al tentativo di furto. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, napoletano con precedenti penali, per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, sorpreso a rubare bottiglie di vino e monopattino in un garage privato: arrestato

L’episodio si è verificato in via Carbonara, dove una segnalazione al 112 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per un furto in corso all’interno di un garage. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo all’interno di un box intento a riempire alcune buste con monopattini, bottiglie di vino e attrezzi da lavoro.

Accortosi della presenza degli agenti, il 49enne ha tentato una fuga precipitosa, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Durante il fermo, è stato trovato in possesso di un cacciavite, verosimilmente utilizzato per forzare la serratura della porta d’ingresso al garage.

A seguito degli accertamenti, è emerso che l’uomo si era introdotto nel locale dopo aver danneggiato la serratura. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. L’arrestato è stato condotto in Questura e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per verificare eventuali responsabilità in episodi analoghi avvenuti nella zona.