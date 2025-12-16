Due arresti per droga a Capodimonte. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 30 e 32 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Napoli, arrestati due pusher a Capodimonte: sequestrati quasi 500 grammi di hashish

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Arenella durante un servizio di controllo del territorio. Nel passare in via Capodimonte, i poliziotti hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare i due uomini. La perquisizione ha permesso di rinvenire 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 480 grammi, 1.130 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, e tre telefoni cellulari, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Per tali motivi, i due indagati sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.