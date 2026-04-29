Napoli, auto rubata con droga in pieno centro: scoperti 230 grammi tra cocaina e hashish

Un’auto sospetta parcheggiata con le sicure aperte ha portato alla scoperta di droga nel cuore della città. È accaduto in piazza San Francesco di Paola, a pochi passi da Porta Capuana e via Cesare Rosaroll, dove gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un veicolo rubato.

L’auto sospetta e il controllo della Polizia Locale

La vettura, lasciata in sosta con le portiere non chiuse, ha insospettito i caschi bianchi dell’Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal comandante Alessandro Autore. Il controllo è scattato nella mattinata di mercoledì 29 aprile, intorno alle 7:40.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto risultava rubata nel 2025, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire l’ispezione.

Droga nascosta nell’abitacolo

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto circa 100 grammi di cocaina e 130 grammi tra hashish e marijuana, nascosti all’interno dell’abitacolo. La droga e l’autovettura sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Controlli rafforzati in zona Garibaldi

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio avviato dalla Polizia Locale nell’area di piazza Garibaldi e zone limitrofe, con l’obiettivo di contrastare spaccio e reati predatori. Nei prossimi giorni proseguiranno pattugliamenti e verifiche mirate, anche per prevenire scippi, furti e rapine ai danni di cittadini e turisti.