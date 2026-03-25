Napoli, arrestata 45enne con cocaina e bilancini: operazione dei Falchi in centro

Nella serata di ieri, gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato una 45enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Trovata con 22 grammi di cocaina

Durante un controllo in Calata Trinità Maggiore, la donna è stata trovata in possesso di 22 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 22 grammi, e di un bilancino di precisione.

Perquisizione in casa: scoperto materiale per lo spaccio

La successiva perquisizione nell’abitazione ha portato al rinvenimento di altri due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata arrestata