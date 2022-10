Sono stati individuati e acciuffati i ladri che avrebbero derubato un uomo di 82 anni, Antonio Spinetti, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, il quale poi è deceduto dopo essere stato colto da un malore davanti alla moglie.

Napoli, anziano muore d’infarto dopo furto: presi i due ladri

Si tratterebbe di una coppia di giovani – un ragazzo e una ragazza – che si sarebbe appropriata degli effetti personali dell’uomo con la scusa di aiutarlo a sostituire una gomma che si era perforata poco prima. I due sono stati subito individuati e bloccati dalla Polizia che stava indagando sulla vicenda.

La dinamica

Il fatto è avvenuto due giorni fa, intorno alle 13 e 30. La vittima, dopo aver forato uno pneumatico dell’auto, sarebbe stato avvicinato dai due giovani.

Questi si sarebbero offerti di aiutare l’anziano 82enne a sostituire la ruota. Poi, però, avrebbero sottratto un borsello, all’interno del quale vi erano gli effetti personali di Spinetti, compreso il cellulare, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Quando l’uomo se n’è accordo, è stato colto da un malore in zona di via Taddeo da Sessa, nei pressi del Centro Direzionale. Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118 e dei passanti, l’anziano è deceduto davanti agli occhi della moglie.

Le indagini

Subito dopo sono partite le ricerche, al termine delle quali è stato possibile – anche grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini di videosorveglianza presenti nella zona – individuare i due presunti responsabili.