Si chiama Antonio Spinetti, l’uomo di 82 anni morto dinanzi agli occhi di sua moglie dopo che entrambi avevano subito un furto in piazza Principe Umberto. La coppia, come anticipa Il Mattino, aveva parcheggiato, in seguito ad una foratura di uno pneumatico, la propria vettura nei pressi della stazione centrale di Napoli.

Napoli, si ferma per cambiare gomma: malviventi lo derubano, così Antonio è morto

D’un tratto ignoti si sono avvicinati per aiutare a riparare la gomma e, approfittando della distrazione delle vittime, hanno portato via un borsello contenente portafogli, cellulari e altri oggetti.

L’82enne – riporta ancora Il Mattino – si sarebbe accorto del furto soltanto in un secondo momento, quando si è rimesso in marcia insieme alla moglie e si è diretto verso via Taddeo da Sessa. L’uomo ha accusato improvvisamente un malore e ha accostato la propria auto per poi accasciarsi.

Intorno alla vettura si è formato un campanello di persone per soccorrere la coppia. Inutile l’intervento di un’ambulanza: i sanitari del 118 hanno provato a rianimare più volte la vittima, senza però riuscirvi. Sotto choc la moglie quando è stato dichiarato il decesso del marito.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura di Napoli, intervenuti ieri in via Taddeo da Sessa, che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona al fine di ricostruire la dinamica e risalire agli autori del furto.