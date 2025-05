Tentativo di furto fallito nella notte all’interno della farmacia Russo, storica attività in via Simone Martini, nel cuore del Vomero, a Napoli.

Vomero, tentano furto in farmacia ma trovano casse vuote: il titolare “saluta” i ladri con un messaggio ironico

I ladri, entrati in azione a notte fonda, speravano in un colpo facile. Ma ad attenderli hanno trovato un impianto nebbiogeno attivato all’istante e, come se non bastasse, le casse completamente vuote.

Così, senza bottino e colti di sorpresa dalla fitta nebbia artificiale, i malviventi sono stati costretti a una fuga rocambolesca. Per il dottor Giovanni Russo, titolare dell’esercizio, è stata l’occasione perfetta per prendersi una piccola rivincita, affidata – come spesso accade – al suo celebre schermo a led esterno.

Il messaggio, rivolto direttamente ai ladri, è diventato virale in poche ore: “Carissimi ladri, vi avevo avvisato… Io mantengo sempre le promesse. Questa volta sono stato un po’ cattivello: non vi avevo detto del nebbiogeno. E così, siete dovuti scappare come conigli.”

Un testo ironico ma fermo, che racconta anche della determinazione di chi, nonostante i ripetuti tentativi di furto (14 agosto, 4 gennaio e ora 4 maggio), non ha alcuna intenzione di arrendersi. E conclude con una stilettata e un sorriso: “Vi saluto e vi auguro un pessimo lavoro, come quello di stanotte. Dimenticavo: forza Napoli, sempre!”

La farmacia Russo è ben nota nel quartiere non solo per il servizio ai cittadini, ma anche per la passione del dottor Russo per il calcio: il display a led viene spesso usato per aggiornamenti sulle partite del Napoli, messaggi ironici e scaramantici, e adesso anche per celebrare una vittoria tutta personale contro chi pensava di colpire impunemente.