Una signora anziana era uscita per andare a comprare il latte, ma è rimasta bloccata sotto la pioggia battente. Il vento era forte e il temporale non accennava a fermarsi. Per puro caso è riuscita a trovare riparo nei pressi di un balcone in strada e poi, spaventata, è scoppiata a piangere, chiedendo aiuto.

Napoli, anziana in lacrime non riesce a rincasare per il temporale: soccorsa da due poliziotti

Per sua fortuna, però, dei poliziotti che stavano passando in quel momento, l’hanno notata correndo subito in suo soccorso. L’episodio è accaduto negli scorsi giorni a Napoli, in via delle Dolomiti, nel quartiere di Capodichino, nell’area nord della città. A raccontare la storia è la Questura di Napoli, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook ufficiale:

Queste sono immagini che scaldano il cuore. Qualche giorno fa un’anziana signora si stava riparando dalla pioggia improvvisa e dal vento forte sotto un balcone in via delle Dolomiti quando è stata notata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e #SoccorsoPubblico che l’hanno immediatamente raggiunta. La donna, impaurita, piangeva e si teneva in piedi con l’uso di un bastone, era uscita solo per comprare il latte quando, a causa della pioggia insistente, non era più riuscita a rincasare. Così gli agenti Antonio e Giuseppe hanno recuperato un vecchio ombrello e l’hanno accompagnata fino a casa dove la signora, dopo essersi tranquillizzata, li ha salutati con un bacio ed un augurio ‘Maronn v’accumpagna!’.