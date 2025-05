Nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 25 anni per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Ischia.

Tentata truffa ai danni di un’anziana a Ischia: arrestata 25enne

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato locale, il tentativo di raggiro è stato segnalato alla Sala Operativa da un familiare della vittima. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono prontamente intervenuti in via Pontano, dove era stata segnalata un’anomala situazione.

La truffatrice, secondo la denuncia, aveva contattato telefonicamente l’anziana spacciandosi per un nipote in difficoltà. Con voce preoccupata, le aveva chiesto una somma consistente di denaro e alcuni gioielli in oro, necessari – a suo dire – per sbloccare un pacco postale fermo presso i carabinieri. La finta emergenza prevedeva la consegna del denaro a una “sua amica” che si sarebbe presentata di lì a poco.

Come previsto, una giovane donna ha effettivamente bussato alla porta dell’anziana per riscuotere quanto pattuito. Tuttavia, proprio mentre stava per avvenire la consegna, è sopraggiunto un familiare della vittima, insospettito dalla presenza dell’estranea nell’abitazione. L’uomo ha immediatamente allertato la Polizia, che è giunta rapidamente sul posto. Gli agenti hanno colto la 25enne in flagrante, ancora all’interno dell’appartamento, e l’hanno arrestata con l’accusa di tentata truffa aggravata. Le indagini sono ora in corso per verificare l’eventuale coinvolgimento della donna in altri episodi simili avvenuti nella zona.