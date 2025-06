Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 7 giugno, la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Napoli. Finge di essere il figlio per truffare anziana: 38enne arrestato sotto l’abitazione della donna

Il tentativo di truffa è avvenuto in via Onofrio Fragnito, nel quartiere Vomero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Vomero, il truffatore avrebbe telefonato a un’anziana donna spacciandosi per il figlio, raccontandole – con voce piangente – di aver provocato un grave incidente e di aver bisogno urgente di soldi per risarcire la vittima.

Il copione classico delle truffe agli anziani non ha però funzionato: il vero figlio della donna è infatti arrivato a casa proprio mentre la madre era ancora al telefono con l’impostore, smascherando così l’inganno. La prontezza della famiglia e la tempestiva segnalazione alla polizia hanno consentito agli agenti di intervenire e bloccare il truffatore, che nel frattempo si era già recato sotto l’abitazione per riscuotere il sacchetto contenente denaro e gioielli.

Durante il controllo, il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nello zaino. Per questo motivo, oltre all’arresto per truffa, è scattata la denuncia per porto di arma impropria. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi riconducibili all’uomo.