Un secolo di vita, di amore e di famiglia. La signora Giovanna Mallardo, nata l’11 giugno 1925, ha tagliato il traguardo dei 100 anni, circondata dall’affetto straordinario della sua grande famiglia: 12 figli, 39 nipoti e ben 55 pronipoti. Un’eredità viva che racconta la forza delle radici e la bellezza della vita tramandata di generazione in generazione.

Giugliano, Giovanna Mallardo compie 100 anni: cinque generazioni unite per una festa speciale

Sposata con Nicola D’Alterio, la signora Giovanna è una figura storica del quartiere Selcione, nelle viarelle di Giugliano, dove ha sempre vissuto. La festa per il secolo di vita si è tenuta a Villa La Posada, ristorante storico di famiglia, che ha visto riunirsi intorno alla centenaria ben cinque generazioni. In particolare, con una delle figlie, si è arrivati proprio a contare cinque generazioni viventi, un raro e commovente esempio di continuità familiare.

A rendere omaggio alla centenaria anche una visita speciale: il neo sindaco di Giugliano Diego D’Altero ha voluto salutare personalmente la signora Giovanna, portandole i suoi auguri a nome dell’intera città, in segno di rispetto per una vita che rappresenta la memoria vivente di un’intera comunità. Tra emozione, sorrisi e ricordi, è stata celebrata non solo una data, ma una vita intera fatta di sacrifici, amore, dedizione e valori antichi che oggi si tramandano grazie al suo esempio. Un secolo vissuto con dignità e spirito, che rende la signora Giovanna un punto di riferimento per tutta la comunità giuglianese.