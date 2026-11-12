Napoli, bimbo autistico maltrattato a scuola: “I pazzi vanno picchiati”. Maestre denunciate

«Ha paura dell’accendino, abbiamo trovato il modo per farlo stare fermo. Domani me ne porto uno più grande». È una delle frasi che, secondo la denuncia presentata da una coppia di genitori napoletani, sarebbe stata pronunciata durante le ore scolastiche di un bambino di sei anni con autismo grave, non verbale. Parole inquietanti, che emergerebbero da una registrazione audio di circa quattro ore effettuata all’interno di una scuola dell’infanzia nell’area a nord di Napoli.

Una vicenda sulla quale sono ora chiamati a fare luce i carabinieri, ai quali la famiglia ha consegnato registrazioni, fotografie di lividi ed escoriazioni e conversazioni WhatsApp. L’ipotesi denunciata è quella di maltrattamenti ai danni di un minore in ambito scolastico.

Napoli, il bambino torna da scuola con lividi ed escoriazioni: i sospetti della madre

Tutto sarebbe cominciato nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, quando la madre aveva iniziato a notare lividi sul corpo del figlio dopo le giornate trascorse a scuola. Il piccolo, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello tre, presenta una marcata iperattività e non è in grado di comunicare verbalmente ciò che gli accade. Una condizione certificata dall’Asl che lo rende particolarmente vulnerabile.

Alle prime richieste di chiarimento, secondo quanto riferito dalla donna, l’insegnante di sostegno avrebbe spiegato che le ecchimosi erano conseguenza dell’iperattività del bambino, che avrebbe urtato accidentalmente banchi e altri oggetti. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, però, i segni sarebbero diventati sempre più frequenti: lividi sulla schiena e sulle gambe, escoriazioni sulle braccia e persino vicino a un orecchio. A preoccupare ulteriormente la famiglia sarebbe stato il comportamento del bambino, che avrebbe manifestato una paura crescente di andare a scuola. Al momento di vestirsi si dimenava e opponeva resistenza. Quando l’automobile si avvicinava all’istituto, si rannicchiava impaurito sul sedile posteriore.

Il registratore nascosto nella felpa e le frasi choc: «I pazzi devono essere picchiati»

Di fronte a questi episodi, i genitori hanno deciso di cercare di capire cosa accadesse realmente durante le ore scolastiche. Il 9 novembre la madre ha nascosto un microregistratore nell’interfodera della felpa del figlio. All’uscita da scuola, intorno a mezzogiorno, ha recuperato il dispositivo. Il giorno successivo ha ascoltato insieme al marito le circa quattro ore di registrazione. Secondo quanto riportato nella querela, dall’audio emergerebbero espressioni offensive e minacciose rivolte al bambino.

Tra le frasi più gravi ci sarebbe quella relativa all’utilizzo di un accendino per spaventare il piccolo e indurlo a rimanere fermo, seguita dalle risate di alcune persone presenti. In un altro passaggio si sentirebbe una voce esclamare: «Non ti devi permettere! Vai a fare in c…! Non se ne può più, meglio andare a fare le scale!».

Ancora più inquietante un’altra frase che sarebbe stata pronunciata mentre il bambino piangeva, apparentemente durante il cambio del pannolino: «I pazzi devono essere picchiati». Espressioni che, se confermate dagli accertamenti investigativi e ricondotte al contesto denunciato, delineerebbero un quadro particolarmente grave.

La denuncia ai carabinieri: indicate tre figure scolastiche

L’11 novembre la madre del bambino, assistita dall’avvocato napoletano Francesco Petruzzi, ha formalizzato la querela. I genitori sostengono di aver riconosciuto nella registrazione le voci dell’insegnante di sostegno, di un’educatrice e di una collaboratrice scolastica. I nominativi delle tre figure sarebbero stati indicati nella denuncia.

Ai carabinieri è stata consegnata una chiavetta Usb contenente l’audio, insieme alle fotografie delle ecchimosi e alle conversazioni WhatsApp intercorse tra la madre e l’insegnante, comprese alcune comunicazioni vocali. La donna ha anche precisato di non aver mai portato il figlio in ospedale o al pronto soccorso per ottenere una certificazione medica delle lesioni. Ha però escluso che i segni riscontrati sul corpo del piccolo possano essersi prodotti nell’ambiente domestico, spiegando di controllarlo quotidianamente prima e dopo la scuola.

Presunti maltrattamenti a scuola, ora gli accertamenti sulle registrazioni

La vicenda è ora affidata alle verifiche investigative. Sarà necessario accertare l’autenticità e il contenuto delle registrazioni, identificare le voci presenti nell’audio e ricostruire il contesto nel quale sarebbero state pronunciate le frasi denunciate. Gli investigatori dovranno inoltre verificare l’origine delle lesioni documentate dalla famiglia e l’eventuale collegamento con quanto sarebbe avvenuto durante le ore scolastiche.

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