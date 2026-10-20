Castel Volturno, studente accoltellato a scuola: arrestato 14enne

Una lite tra studenti è degenerata in un accoltellamento all’interno di una scuola a Castel Volturno, nel Casertano. Un ragazzo è stato ferito all’addome con un coltello a serramanico ed è stato trasportato in ospedale. La Polizia di Stato ha arrestato un 14enne, ritenuto responsabile dell’aggressione, e lo ha accompagnato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

La discussione a scuola e il colpo all’addome

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 19 ottobre, all’interno di un istituto scolastico superiore di Castel Volturno. Secondo la ricostruzione investigativa, tra due studenti sarebbe nata una discussione, poi uno dei ragazzi avrebbe estratto dalla tasca un coltello a serramanico e colpito l’altro all’addome. La dinamica e il movente preciso sono oggetto degli accertamenti della polizia.

Le prime notizie diffuse il 20 ottobre descrivono i due come coetanei quattordicenni. Alcune ricostruzioni locali indicano invece 15 anni per lo studente ferito: l’età esatta della vittima dovrà essere confermata. Il dato certo, comunicato dagli investigatori, è che il ragazzo arrestato ha 14 anni.

Lo studente ferito ricoverato in ospedale

Il personale scolastico è intervenuto per prestare i primi soccorsi e allertare i sanitari. Gli operatori del 118 hanno trasferito il ragazzo ferito in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione. Secondo gli aggiornamenti riportati dalla stampa, la prognosi è riservata a causa della ferita addominale, giudicata potenzialmente grave. Il giovane avrebbe riportato anche una lesione a una mano.

Coltello sequestrato, il 14enne ai Colli Aminei

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, che hanno raccolto testimonianze e ricostruito i primi momenti dell’accaduto. Gli investigatori hanno sequestrato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l’arma utilizzata nell’aggressione.

Al termine degli accertamenti il 14enne è stato arrestato e accompagnato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. L’arresto è una misura adottata nella fase delle indagini: restano ferme le garanzie previste per il procedimento e la presunzione di innocenza.

Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola da un coetaneo.

Le verifiche sull’episodio

Gli inquirenti stanno approfondendo il contesto in cui è maturato il diverbio e come l’arma sia stata portata all’interno dell’istituto. La vicenda riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole e sulle forme di violenza tra adolescenti. Per ragioni di tutela dei minori non vengono diffusi elementi che possano identificare gli studenti coinvolti.